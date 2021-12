Dua Lipa, è finito l’amore con Anwar Hadid?

La crisi tra la cantante 26enne, Dua Lipa, e il modello 22enne fratello delle top model Bella e Gigi, Anwar Hadid, era nell’aria già da un po’ di tempo. La causa principale sarebbe un’inevitabile distanza, per questioni lavorative, che avrebbe fatto terminare la storia d’amore della coppia nata nel 2019. Lipa sta infatti registrando il suo nuovo album tra Londra e Los Angeles, oltre ad aver appena lanciato la sua newsletter Service95, mentre Hadid fa base fissa a New York, dove la coppia è andata a convivere quasi due anni fa, dopo aver dichiarato al mondo il suo amore.



Secondo il tabloid inglese The Sun, il break up sarebbe reale. Del resto i fan avevano notato che negli ultimi tempi, circa otto settimane, né Dua né Anwar avevano pubblicato stories o post su Instagram ritraendoli felici insieme. L’ultimo scatto condiviso da Anwar è una foto insieme a Dua lo scorso novembre. Una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato, sempre al Sun, che “Dua e Anwar hanno ventilato l’idea di mettere un freno alla loro storia d’amore il mese scorso, perché viaggiare così tanto e stare lontani si era rivelato piuttosto difficile”. La conferma arriverà inevitabilmente durante le vacanze di Natale: si vedrà se le passeranno insieme o divisi.



Vogue.it