Come sarà il primo Natale di Lilibet Diana

La rapida impennata di contagi da Covid in Gran Bretagna ha obbligato la regina Elisabetta a rivedere i suoi piani per le feste natalizie. Quello che accadrà nei prossimi giorni è poco prevedibile.

Tra i tanti dubbi di questo Natale, invece, c’è una certezza: l’assenza dei Sussex, che non sono intenzionati a metter piede sul suolo britannico. Hanno fatto sapere che eviteranno di volare verso la Gran Bretagna per evitare l’assedio dei giornalisti e anche perché sarebbe un viaggio troppo lungo e stressante per la piccola Lilibet Diana, venuta alla luce a giugno. Per loro sarà questo il primo Natale in quattro, con l’ultima nata. I programmi della giovane famigliola sono ancora sconosciuti ma, evidentemente, non implicheranno le tradizionali celebrazioni con il resto della royal family.



«Certo, è il primo Natale di sua Maestà senza il principe Filippo e si sperava che volessero passarlo con lei», ha fatto sapere una fonte a Page Six. Risale al 2018 l’ultimo Natale in cui Harry e Meghan andarono nel Norfolk con la famiglia reale. Nel 2019, con il primogenito Archie di appena 7 mesi, evitarono le celebrazioni dei Windsor trascorrendo le feste con Doria Ragland, madre di Meghan. All’inizio del 2020 annunciarono la rinuncia al titolo di altezze reali e a dicembre, in piena pandemia, rimasero nella casa di Montecito, in California. Da allora il principe Harry è tornato due volte in patria, sempre da solo: in aprile per il funerale del nonno Filippo e in estate per inaugurare una statua dedicata alla madre Diana. Alcuni ritengono che la coppia potrebbe tornare unita in Gran Bretagna addirittura non prima dei festeggiamenti per il Giubileo di platino della Regina, nel prossimo anno.

Molto probabilmente, dunque, le feste natalizie di Harry e Meghan saranno all’insegna della tranquillità, non molto diverse dallo scorso anno quando i duchi si fecero fotografare in giardino con il piccolo Archie e i loro cani, Guy e Pula. Stando ai racconti entusiastici del papà Harry, Lilibet Diana è una bambina paciosa, così almeno l’ha descritta a luglio: «È molto tranquilla e ama stare seduta mentre Archie corre intorno come un pazzo». Magari Meghan troverà tempo per cucinare qualcosa. Infatti alla duchessa piace mettersi ai fornelli e quando ancora aveva un account su Instagram amava condividere le ricette e le foto dei piatti che preparava, soprattutto in occasione del Giorno del Ringraziamento. Ancora nessuna rivelazione sui regali che si scambieranno in famiglia: si sa soltanto che Meghan è stata avvistata in un frenetico giro di shopping a Montecito, durante il quale ha fatto tappa in un negozio di specialità alimentari e in uno di abbigliamento per bambini.



