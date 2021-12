Alessia Marcuzzi, 49 anni, è una conduttrice italiana che si è fatta strada nel mondo della televisione: dal debutto come valletta a Telemontecarlo, per poi passare a Mediaset al timone di grosse trasmissioni come Festivalbar, Striscia la Notizia, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello, Summer Festival, Zelig, L’isola dei famosi, Temptation Island, giudice nel talent Amici di Maria De Filippi, soltanto per citarne alcune.

La presentatrice ha poi una bellissima famiglia che la rende però molto felice e orgogliosa. Con i suoi cinque milioni di follower su Instagram, condivide moltiscatti di vita quotidiana, in particolar modo con il marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, e con i due figli. Le sue storie d’amore sono state oggetto di grandi gossip.



Prima di sposare Calabresi, con cui è legata dal 2014, è stata compagna di Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio e al tempo dell’incontro calciatore di serie A. Da lui Alessia ha avuto il suo primogenito, Tommaso, nato nel 2001, che ha oggi 20 anni.

Nel 2003, dopo la storia con Simone Inzaghi, la conduttrice è stata legata sentimentalmente con l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini, con cui è rimasta 5 anni. Dopo la fine della relazione, per Alessia è iniziata una nuova grande storia, quella con Francesco Facchinetti, il dj figlio di Roby, autore e cantante affermato. Con Francesco la Marcuzzi è rimasta per parecchi anni e i due hanno dato luce a una figlia, Mia, nata nel 2011.



Tommaso e Mia, chi sono i figli di Alessia Marcuzzi



Qualche tempo fa Alessia ha raccontato in un’intervista: «Ho avuto due figli con due uomini diversi e ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà, che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme: un modello che mi piaceva ma non ho saputo replicare. Non riesco a placarmi.» Il primogenito Tommaso Inzaghi non vive sempre con mamma Alessia, ma lo vediamo spessissimo dividersi tra Roma e Londra. Sembra molto intenzionato a diventare un calciatore professionista come lo era il padre.

Tommaso è particolarmente seguito sui social network, soprattutto su Instagram, dove il suo profilo ha la spunta blu dei personaggi famosi e un totale di 96mila follower. Il fatto di avere un riscontro strepitoso dal pubblico che lo segue non lo porta a ostentare la sua persona o ad apparire più di quello che è: si limita a condividere scatti di vita quotidiana e familiare.



Mia Facchinetti è nata dieci anni dopo Tommaso e ha un carattere molto diverso da quello del fratello: è più estroversa, brillante e vivace proprio come mamma Alessia. La piccola e la madre si assomigliano anche fisicamente: entrambi bionde, hanno la stessa fisionomia del viso.



Recentemente la Marcuzzi ha pubblicato un post su Instagram, una fotografia che la ritrae con la figlia corredata da una dolcissima dedica per lei: «Mi fai ridere tanto. Perché sei buffa, intelligente e fuori dagli schemi. Piccola grande e MIA»: sono queste le parole che mamma Alessia ha dedicato alla figlia, insieme a una carrellata di immagini in cui è evidente il rapporto speciale che c’è tre le due. Mamma e figlia erano in vacanza insieme al mare e nelle foto condivise sono al ristorante, tra abbracci, risate, e baci la dicono lunga sulla loro intesa.



La famiglia allargata si riunisce nelle occasioni speciali



La particolarità di Alessia Marcuzzi è anche quella di aver mantenuto buonissimi rapporti con i suoi ex. Ormai è diventata una tradizione, per il compleanno della piccola Mia, ritrovarsi tutti insieme: La conduttrice ha festeggiato la figlia con il marito, Paolo Calabresi Marconi, e il figlio maggiore. Ma con lei c’erano anche l’ex compagno Francesco Facchinetti, i genitori, gli ex suoceri e la nuova signora Facchinetti, accompagnata dai figli Leone e Liv. Una vera e propria riunione di famiglia allargata, senza rancori né momenti di difficoltà. La conduttrice ha lo stesso rapporto sereno, oltre che con Francesco e sua moglie, anche con Simone Inzaghi.



«La nostra grande famiglia, quasi al completo, per festeggiare il decimo compleanno di Mia», ha scritto online Roby Facchinetti, padre di Francesco, ricondividendo una delle tante foto che il figlio e l’ex nuora hanno pubblicato. «È abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata: tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli», ha spiegato il Dj e talent scout in una recente intervista.



Elle.com