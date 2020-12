Torna Eddie Murphy, stavolta è «Il principe cerca figlio». Dopo 30 anni anche gli stessi attori

L’irresistibile risata, un principe nei bassifondi di New York, la ricerca della regina bella ed onesta. Chi non ricorda il Principe di Zamunda, interpretato da Eddie Murphy nel cult anni Ottanta, Il principe cerca moglie diretto da John Landis.

Ecco, gli anni passano per tutti, anche per i personaggi cinematografici, che rivivono nei sequel a distanza di decenni. E se i cinema sono chiusi, il sequel dal titolo Il principe cerca figlio (Coming 2 America, quello originale) sbarca direttamente su Amazon Prime Video il prossimo 5 marzo.



Cosa sappiamo della trama

Che adesso Akeem Zamunda, dopo aver trovato la sua consorte in America è tornato nel suo regno dove è diventato re, ma il poster del film ci mostra che sta tornando, 30 anni dopo, col suo sorriso inconfondibile per le strade del Queens, alla ricerca di qualcuno: il figlio di cui ignorava l’esistenza. Il padre anziano, infatti, gli dice che per tramandare la corona c’è bisogno di un erede maschio, che invita a cercare a New York…

Insieme al protagonista, Eddie Murphy, troviamo il fidatissimo consigliere Semmi, interpretato anche nel sequel da Arsenio Hall. Interessante notare che tornano anche tanti altri interpreti del primo fortunatissimo film, come James Earl Jones, che interpretava il sovrano di Zamunda, padre di Akeem, la consorte Shari Headley e tutti i personaggi del film – tra cui i mitici barbieri ed il cantante soul Randy Watson – interpretati da Eddie Murphy e Arsenio Hall. A loro si aggiungono Wesley Snipes e Jermaine Fowler, nei panni del figlio ritrovato.

Paolo Travisi, Ilmattino.it