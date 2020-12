“Te piace ‘o presepe?”, il doc sul portale della Regione Campania

Sarà ‘Te piace ‘o Presepe?’, documentario prodotto dalla Scabec, la società di promozione culturale in house alla Regione Campania, e Picomedia Srl, la proposta di oggi per le festività natalizie in diretta gratuitamente sul portale dell’Ecosistema Digitale per la Cultura (https://cultura.regione.campania.it/) regionale.

Il cortometraggio presentato in esclusiva, con la produzione creativa di Francesco Pinto e la regia di Elio di Pace, è uno spin-off della produzione cinematografica ‘Natale in Casa Cupiello’, trasposizione dell’opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto, Marina Confalone e Adriano Pantaleo, andato in onda ieri su Rai Uno. Nel documentario il fotografo Luciano Ferrara ci porterà a San Gregorio Armeno, dove i fratelli Capuano, Vincenzo e Luciano, la quarta generazione di maestri di arte presepiale di San Gregorio, ci faranno entrare nel vivo di questa arte: la cura dei dettagli, i personaggi ma anche gli animali, ortaggi, tavole imbandite e tutto quel variopinto e brulicante universo che mescola sacro e profano. Augusto Cocozza, giovane restauratore e conservatore di beni culturali ci racconterà numerosi aneddoti sulla più celebre rappresentazione della natività e sulla sua millenaria storia.

‘Te Piace ‘o Presepe?’ sarà visibile gratuitamente anche sulla pagina Fb della Regione Campania e di Scabec.

