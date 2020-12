Rai3, stasera torna “Chi l’ha visto?”

La svolta nel caso dei coniugi Pasho, scomparsi 5 anni fa, i cui corpi sono stati ritrovati in quattro valigie. Ne parla, con interviste esclusive, il nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, in onda alle 21.20 su Rai3. Come aveva denunciato la trasmissione, l’ex fidanzata del figlio della coppia era stata l’ultima persona a vederli. Ora è stata arrestata.

In sommario anche un documento inedito mai mostrato prima: le immagini di una telecamera di sorveglianza che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Maria Sestina Arcuri, la giovane parrucchiera per la cui morte è accusato il fidanzato Andrea Landolfi.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.