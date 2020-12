Ferrara, oggi concerto online di Gabbani e Griminelli

Il vincitore di Sanremo 2017, Francesco Gabbani, e il maestro Andrea Griminelli, tra i principali flautisti al mondo, artista che ha suonato con nomi come Pavarotti, Sting, Bocelli, Zucchero, saranno i protagonisti del concerto di Natale di Ferrara, dal palco del Teatro Comunale della città estense. Lo spettacolo sarà trasmesso, visibile a tutti e gratuito, oggi, sui canali Facebook del Comune di Ferrara, sulla pagina del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, su quelle del Resto del Carlino di Ferrara e de La Nazione di Massa Carrara (il gruppo QN è media partner dell’evento). Gabbani alternerà ai suoi più grandi successi (Occidentali’s karma e Viceversa) i classici del Natale, accompagnato dal flauto del maestro Griminelli, in un duetto mai realizzato prima, per quasi un’ora di musica. Il video si apre con gli auguri natalizi del sindaco e alterna alle immagini del Natale, suggestive riprese dalla Ferrara natalizia realizzate anche con i droni. “In un 2020 segnato dal dramma della pandemia e dal dramma economico che il coronavirus ha portato anche nei nostri territori – dice il primo cittadino – abbiamo voluto regalare a Ferrara e al Paese un momento di gioia, emozioni e speranza. Due artisti importanti hanno accettato di esibirsi da un palco prestigioso, quello del nostro teatro comunale. Questo concerto è dedicato a tutti, con un pensiero particolare ai protagonisti di questo anno, a chi più ha subito le conseguenze di emergenza e crisi e, parlando di arte, alle persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte e che, anche in tempi difficili, ci danno la possibilità di sognare e di vivere la musica, la cultura, gli spettacoli, sperando di poter tornare presto a farlo in presenza e in sicurezza”.