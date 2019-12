Ryan Reynolds trasforma il maglione di Natale brutto in beneficenza

In un video social chiede ai follower di fare donazioni a un ospedale

Lo scorso anno il maglione natalizio indossato da Ryan Reynolds a una festa, per colpa di uno scherzo che gli avevano giocato Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, aveva fatto il giro del web. Quest’anno l’attore ha deciso di usare quel maglione con nastro d’oro per una buona azione: in un video chiede ai fan di supportare l’Hospital for Sick Children che si occupa di bimbi malati. Alla vigilia di Natale, quando le donazioni per l’ospedale saranno chiuse, sarà lui stesso a raddoppiare la cifra donando da solo tanto quanto donato da tutti i fan.

