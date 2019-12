Aida Yespica in lacrime: “Non vedo mio figlio da mesi, il mio ex è senza cuore”

Il racconto a Verissimo della showgirl, che non riesce a trattenere le lacrime mentre parla del figlio lontano e dei difficili rapporti con l’ex Matteo Ferrari



Aida Yespica torna in tv a Verissimo per parlare ancora una volta della difficile situazione familiare che sta vivendo, lontana dal figlio Aaron, che vive a Miami insieme al padre Matteo Ferrari. Sono quattro mesi che la showgirl non vede il figlio, a parte una brevissima visita lampo in Italia qualche giorno fa, durata appena quattro ore.

Senza riuscire a trattenere le lacrime, Aida Yespica ha raccontato i problemi burocratici che la tengono lontana dal figlio e le impediscono di andare negli Stati Uniti a trovarlo. “Sono quattro mesi che aspetto il mio nuovo passaporto venezuelano, mi è scaduto il visto americano e non ho più pagine sul mio vecchio passaporto”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

Aaron, undici anni, vive con il padre a Miami da qualche anno. Fino ai sette anni, il bambino è vissuto in Italia insieme alla showgirl. Qualche anno fa Aida Yespica è rimasta vittima di una truffa che l’ha lasciata senza soldi, ha raccontato a Verissimo, ed è dovuta tornare in Italia per rilanciare la propria carriera e lavorare. Insieme a Ferrari, Yespica decise di lasciare Aaron a Miami con il padre, per permettergli intanto di continuare a frequentare le scuole mentre lei cercava di risollevare la propria carriera e riconquistare una stabilità economica. Poi però sono iniziati i problemi burocratici, mentre i rapporti con l’ex Matteo Ferrari si sono fatti sempre più tesi.

La Yespica ha potuto riabbracciare il figlio soltanto per quattro ore, qualche giorno fa. Quando ha chiesto all’ex marito di poterlo avere ancora per qualche ora prima della partenza, l’ex calciatore avrebbe risposto: “Non chiedermi extra”.

Il racconto di Aida Yespica, interrotto spesso dalle sue lacrime, è stato accolto in silenzio e con pudore dal pubblico di Verissimo. La showgirl ha raccontato inoltre che Ferrari avrebbe tentato di ottenere l’affidamento esclusivo del bambino, perdendo però in tribunale. I rapporti tra i due si sono fatti sempre più tesi e secondo la showgirl ormai anche il legame tra lei e il figlio sarebbe in bilico, a causa della lontanza. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto di lanciare un appello all’ex, Aida Yespica ha risposto: “No, è inutile. È senza cuore”.

