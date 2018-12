Weinstein, ok giudice NY al processo

Contro la richiesta della difesa che voleva archiviazione caso

Il processo per molestie sessuali contro Harvey Weinstein può andare avanti: il giudice della Corte Suprema Statale di New York James Burke ha dato alla procura luce verde per portare davanti alla giustizia l’ex boss di Miramax per cinque capi di imputazione che includono lo stupro. I legali di Weinstein avevano ottenuto settimane fa la derubricazione di un capo di accusa e speravano ora di ottenere l’archiviazione totale del caso.

Ansa