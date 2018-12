“Il presepio e l’albero, simboli affascinanti del Natale, possano portare nelle famiglie e nei luoghi di ritrovo un riflesso della luce e della tenerezza di Dio”. Con queste parole papa Francesco ha salutato e ringraziato i donatori dell’albero di Natale e del Presepio 2018 in Piazza San Pietro. Nella puntata di oggi – in onda alle 10.30 su Rai1 – “A sua immagine” racconterà i riti, simboli e tradizioni della Festa che ha cambiato il mondo. In studio con Lorena Bianchetti, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Lello Scuotto, de la “Sacrabattola”, arte presepiale napoletana e Lia Giancristofaro, antropologa e docente all’Università degli Studi di Chieti. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Basilica S. Maria in Trastevere in ROMA. Regia Simone Chiappetta e commento Simona de Santis. Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro. www.asuaimmagine.rai.it –asuaimmagine@rai.it