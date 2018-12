Chiara Ferragni e la masterclass di make up: il biglietto costa 650 euro

Chiara Ferragni terrà al Teatro Vetra di Milano, il 9 febbraio 2019, una masterclass di make up. Boom di accessi sul sito Beauty Bites Masterclass in pochi minuti, i biglietti costano fino a 650 euro.Il nuovo business in casa Ferragni sarà legato al mondo del make up. La influencer più famosa al mondo infatti, terrà una masterclass, il 9 febbraio 2019, su questo argomento, al Teatro Vetra di Milano, dalle 14.30 alle 19. I biglietti dell’evento sono stati messi in vendita sul sito Beauty Bites Masterclass della stessa blogger e in pochi minuti si è registrato un boom di accessi con ben 37mila persone in coda.La cosa che sembra far ancora più discutere però riguarderebbe proprio il prezzo al quale sono stati venduti i biglietti. Come riportato anche da Il Giornale infatti, il biglietti base ha un costo di 350 euro e comprenderebbe una make up bag Beauty Bites da 150 euro, l’attestato di partecipazione alla masterclass, posti a sedere nel terzo settore del teatro e un California buffet. Subito dopo invece vi sarebbe una categoria superiore di biglietti, al costo di 450 euro, con il quale, assieme a ciò che viene offerto anche acquistando la prima categoria di biglietti, si ha la possibilità di mettersi a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro.L’ultima categoria di biglietti invece sale ancora di prezzo e arriva al valore di 650 euro e includendo anche una fotografia con la Ferragni e il make-up artist Manuele Mameli, una borsetta Beauty Bites da 500 euro, ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata fino alle 20, posti a sedere sotto palco e la possibilità di personalizzare il proprio make up look attraverso l’abilità dei professionisti di Sephora e la qualità dei prodotti Lancome.Il profilo di Chiara Ferragni è stato preso ben presto d’assalto in queste ore. Moltissimi sono stati infatti i commenti degli utenti: “E i dottorandi a 800 euro al mese muti”, “Ma davvero c’è gente che spende 650 euro?”, “Mi pago due affitti con un vip ticket”, sono solo alcuni di questi. “Nuovo metodo di pagamento: vendi un rene”, ironizza qualcun’altro. E infine c’è anche chi amaramente scrive: “Mi ero messa in coda, volevo farlo con un’amica. Ma i prezzi sono troppo alti, ho dovuto rinunciare”.

