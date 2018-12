Grande successo di ascolti ieri in prima serata su Rai1 per la puntata speciale de “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus e dedicata a Telethon. Il game show che ha concluso la maratona televisiva benefica che ha visto il servizio pubblico impegnato in prima linea nella lotta alle malattie genetiche rare, ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori (3milioni 938mila) con uno share del 19.42 e ha permesso di raccogliere la significativa cifra di 31.455.757€ che sarà destinata a sostenere e finanziare la ricerca scientifica..A seguire “Telethon – i soliti ignoti buone feste” ha ottenuto 2 milioni 773 mila telespettatori (19.20%).In prima serata su Rai2 il telefilm d’animazione “Rapunzel – l’Intreccio della torre” ha realizzato 1 milione 642 mila telespettatori pari al 7.70 di share.Buoni ascolti su Rai3 per “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini, seguito da 1 milione 505 mila telespettatori ( share del 7%) e per “Le città segrete”, di Corrado Augias dedicata a Roma, con 1 milione 676 mila e l’8.74%.Su Rai1 “L’Eredità” con 4 milioni 57 mila telespettatori (21.4%) si conferma ancora una volta il programma più seguito nell’access prime time. Da segnalare anche “UnoMattina in famiglia” con 1 milione 541 mila spettatori (22.76 di share) e nel day time “Linea Verde Life” con 2 milioni 28 mila e il 15.08%, mentre alle 23.40, sempre su Rai1“Petrolio”, il programma di attualità firmato da Duilio Giammaria, ha realizzato 937 mila spettatori con il 10.98 di share. Bene “Tv Talk” nel pomeriggio di Rai3 con 1 milione 209 mila telespettatori e il 9.1%.Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 8 milioni 636 mila telespettatori pari al 40.40 di share, la seconda con 4 milioni 308 mila (38.11) e l’intera giornata con 3 milioni 785 mila (36.67%).