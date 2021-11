Sanremo Giovani 2021, ecco chi sono gli otto finalisti

Andiamo a scoprire chi sono gli otto finalisti della nuova edizione di Sanremo Giovani, che proclamerà i due che andranno al Festival

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Mancano soltanto pochi mesi e finalmente potremmo tornare all’interno del Teatro dell’Ariston. Prima, però, un passaggio essenziale, ovvero quello del 15 dicembre. In quella data, infatti, avverrà la finale di Sanremo Giovani 2021. Sono partiti in oltre 700. In seguito a una prima scrematura 46 canzoni sono passate. Però, tra queste, soltanto otto riusciranno ad avere l’onore di esibirsi in diretta TV. Davanti ad Amadeus e a una giuria speciale.

Andiamo, quindi, a scoprire i finalisti con la loro città di provenienza e il titolo dei loro brani, così come riporta anche il sito Davide Maggio:

Bais – Che fine mi dai (Udine)

– Che fine mi dai (Udine) Martina Beltrami – Parlo di te (Torino)

– Parlo di te (Torino) Esseho – Arianna (Roma)

– Arianna (Roma) Oli? – Smalto e tinta (Belluno)

– Smalto e tinta (Belluno) Matteo Romano – Testa e croce (Cuneo)

– Testa e croce (Cuneo) Samia – Fammi respirare (Yemen)

– Fammi respirare (Yemen) Tananai – Esagerato (Milano)

– Esagerato (Milano) Yuman – Mille notti (Roma)

Nella lista dei candidati alla finale di Sanremo Giovani 2021 c’erano anche Enula e Esa Abate, entrambi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. La prima aveva portato la canzone “Il Buio (Mi Calma)” e il secondo “Come Mai“. Purtroppo, però, non hanno passato le selezioni. Una loro collega, che ha preso parte all’edizione vinta da Gaia Gozzi, però ce l’ha fatta. Stiamo parlando di Martina Beltrami. Vedremo come se la caverà. Ad ogni modo, a questi otto si aggiungeranno anche i 4 artisti selezionali dal concorso Area Sanremo:

Destro – Agosto di piena estate (Leverano)

– Agosto di piena estate (Leverano) Littamè – Cazzo avete da guardare (Terrassa Padovana)

– Cazzo avete da guardare (Terrassa Padovana) Senza_Cri – A me (Brindisi)

– A me (Brindisi) Vittoria – California (Villafranca in Lunigiana)

Solo due, tra i 12, potranno avere la fortuna di esibirsi con i Big nella 72° edizione del Festival di Sanremo dopo aver vinto Sanremo Giovani 2021. Vedremo chi avrà la meglio e chi si aggiudicherà un posto sul palco dell’Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022.

Chi affiancherà Amadeus sul palco?

Amadeus, come sappiamo, tornerà a condurre il Festival per la terza volta di fila e, di conseguenza, sarà a capo anche di Sanremo Giovani 2021. Il 15 dicembre, nella serata della finale, scopriremo anche i Big che troveremo poi nel 2022 a calcare il palco dell’Ariston. Da quel momento in poi, molto probabilmente, sapremo anche chi lo affiancherà nelle serate alla conduzione. Pare, secondo le indiscrezioni, che Fiorello potrebbe tornare per solo una puntata:

Fiorello non affiancherà Amadeus alla guida di Sanremo 2022. Lo showman siciliano parteciperà al Festival al massimo in una delle cinque serate, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022.

Per quanto riguarda, inoltre, gli ospiti uomini da tempo si vocifera di: Alberto Matano, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Lino Banfi, Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Riccardo Scamarcio, Alessandro Gassman, Marco Giallini e Silvio Orlando. Parlando, invece, delle donne, da qualche tempo si vocifera di: Vanessa Incontrada, Alessia Marcuzzi, Andrea Delogu, Federica Pellegrini, Laura Pausini, Paola Cortellesi, Ilary Blasi, Lodovica Comello, Monica Bellucci, Sophia Loren, Gianna Nannini, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis.

Non ci resta che aspettare notizie certe da parte dello stesso Amadeus, magari già durante la finale di Sanremo Giovani 2021 o poco dopo. Continuate a seguirci per tante altre news.

novella2000.it