Canale 5, stasera andrà in onda la partita “Chelsea-Juventus”

Stasera, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la quinta giornata di Champions League “Chelsea-Juventus”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.



Dallo Stamford Bridge di Londra va in scena la sfida per conquistare il primo posto nel girone, tra i campioni in carica del Chelsea secondi con 9 punti e i bianconeri di Massimiliano Allegri che comandano il gruppo con 12 punti. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.



A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions.



Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, quattordici gare della quinta giornata (23 e 24 novembre) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui spiccano “Young Boys-Atalanta” stasera alle ore 21.00 e “Inter-Shakhtar Donetsk” mercoledì 24 alle ore 18.45. E grazie all’opzione “Diretta Champions” è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale. Mercoledì 24 novembre, su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli, con Mino Taveri, Riccardo Ferri e Stefano Sorrentino.



A seguire, nel post-partita Champions su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Atletico Madrid-Milan” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Riccardo Ferri, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.