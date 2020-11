Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarta repubblica”. Interverrà Remo Ruffini, a. d. di Moncler

L’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19 e la corsa al vaccino – con un reportage della situazione in Germania – saranno i temi al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, in onda stasera – in prima serata su Retequattro. Nicola Porro ospita il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd).

Nel corso della serata, spazio anche allo sciopero dei dipendenti pubblici proclamato per il 9 dicembre, ai cantieri ancora fermi nonostante il Decreto Semplificazione, alla bufera scatenata dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) su Jole Santelli e a un’inchiesta su chi ha guadagnato da questa pandemia attraverso l’approvvigionamento di mascherine dalla Cina.

E ancora, un “faccia a faccia” con l’imprenditore Remo Ruffini, nella foto, Presidente e a. d. di “Moncler”, e un viaggio nella gioventù del 2020, che vede le sue abitudini profondamente mutate dalle norme anti-Covid.

Tra gli ospiti anche: il deputato Andrea Ruggieri (FI), l’economista Riccardo Puglisi, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Stefano Zecchi, Alessandro Meluzzi e Nicoletta Dentico.