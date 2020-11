Melory Blasi è incinta: Ilary e Francesco Totti saranno presto zii (bis)

La più piccola tra la sorelle della conduttrice ha annunciato online la sua prima gravidanza, arrivata a tre anni dal matrimonio con Tiziano Panicci. Su Instagram, le congratulazioni del Pupone, che con la moglie è già zio di Stella e Nicole, figlie di Silvia Blasi

L’annuncio, come da rito, è stato dato via Instagram. Melory Blasi, la più piccola tra le sorelle di Ilary Blasi, ha reso pubblica la sua prima gravidanza. La trentenne, che il 2 luglio 2017 ha sposato il compagno di una vita, Tiziano Panicci, ha postato tra le Stories di Instagram una foto con il pancino scoperto e le mani del marito a formare un cuore intorno all’ombelico. Poi, sul proprio profilo, ha lasciato l’immagine di un bacio al bambino



Che verrà. «Presto in tre», ha scritto, mentre Francesco Totti, tra i commenti, si è assicurato di esprimere tutta la sua felicità di zio bis.

«A belli, era ora», ha scritto l’ex Capitano della Roma, che Silvia Blasi ha già reso zio di Stella, nata nel 2012, e Nicole, arrivata tre anni più tardi. Melory Blasi dovrebbe essere da poco entrata nel secondo trimestre di gravidanza, e la nascita del piccolo (o della piccola) dovrebbe avvenire a cavallo tra la prima e la seconda metà del 2021.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it