Caroline di Monaco mai vista così: con i capelli grigi è sempre più principessa di stile

Caroline di Monaco mostra la sua nuova chioma dai capelli grigi: durante il National Day di Monaco, la primogenita del principe Ranieri e Grace Kelly ha sfilato accanto al fratello Alberto e con tutti i Grimaldi (o quasi) con un nuovo look. A 63 anni la principessa non si tinge più: è ancora una volta lei la royal più glam e moderna.

MAXI CERCHIETTO ATTIRA SGUARDI – In una giornata speciale per il Principato, con i baby Grimaldi alla conquista dei riflettori, Caroline ha saputo essere protagonista sfoggiando i suoi capelli al naturale, in parte ingrigiti in parte ancora colorati dall’ultima tinta. E ha sottolineato la sua scelta di look con un maxi cerchietto attira sguardi.

NONNA GLAM – Al National Day mancava solo Charlotte Casiraghi, sempre più uguale alla sua mamma mentre hanno sfilato i fratelli Andrea con la moglie Tatiana Santo Domingo e Pierre con Beatrice Borromeo e i loro bambini tutti biondi: con le sue belle rughe e i suoi capelli con fili d’argento, Caroline – elegantissima in nero – era anche in veste di nonna. Un ruolo che ha sempre amato.

SICURA DI SÈ – Magnetica, sicura di sé e sempre un passo avanti: ancora una volta è lei la principessa di stile. Come la sua indimenticabile madre Grace Kelly (le sue foto più belle). Con questa uscita, il tabù dei capelli bianchi è superato non solo tra molte dive, ma anche tra le royal (e molti royal maschi): chi sarà la prossima?





