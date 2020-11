Canale 5, domani torna il “Maurizio Costanzo Show”

Domani in seconda serata su Canale 5 torna il “Maurizio Costanzo Show“. Anche questa sera tanti ospiti sul palco del talk show più longevo della storia della televisione italiana condotto – appunto – da Maurizio Costanzo.

Il programma che è andato in onda per la prima volta il 14 settembre 1982 su Retequattro. Nel corso degli anni, ha all’attivo più di 4000 puntate e sulle poltrone del salotto di Costanzo sono passati migliaia di ospiti famosi e non. La chiave del successo della trasmissione è da sempre il mix perfetto tra attualità, leggerezza, temi sociali, comicità, inchiesta, musica, politica e divertiemento. Da 38 anni, il “Maurizio Costanzo Show” racconta l’Italia nei suoi pregi e nei suoi difetti.

Costanzo, tramite le sue interviste, è riuscito sempre a svelare la sfera personale e gli aspetti più intimi di personaggi molto importanti. Tra questi: i premi Nobel Michail Gorbaciov e Dario Fo; ha ospitato grandissimi protagonisti della storia degli ultimi decenni come Giovanni Falcone, Totò Cufaro, Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini e Alda Merini … Indimenticabili anche le testimonianze dei più grandi artisti del cinema e dello showbiz italiano, come Marcello Mastroianni,

Vittorio Gassman, Carmelo Bene, Paola Borboni, SophiaLoren, Virna Lisi, Albero Sordi, , Nino Manfredi, Monica Vitti,Michelangelo Antonioni, Fernanda Pivano, Gina Lollobrigida e Walter Chiari.

Grazie alla trasmissione artisti non ancora emersi si sono rivelati poi eccellenti attori, conduttori e mattatori del panorama italiano. Tra questi: Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Lello Arena, Enrico Brignano, Platinette, Ricky Menphis, Gioele Dix, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino e Daniele Luttazzi.