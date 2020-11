Bocelli annuncia un concerto in streaming a dicembre

“Solo per un giorno, il 12 dicembre, il gioiello luminoso dell’architettura e della storia che è il Teatro Regio di Parma ospiterà uno spettacolo magico che sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo, per permettervi di vivere con noi l’incantesimo, oltre che il calore e l’energia positiva del Natale”. Così Andrea Bocelli annuncia sulla sua pagina Facebook il suo prossimo concerto dal vivo via web dal titolo Believe in Christmas. “È uno dei teatri più belli al mondo – prosegue il tenore di Forte dei Marmi – dove alcune delle più grandi voci della musica classica hanno suonato: nomi come Franco Corelli, Maria Callas, Luciano Pavarotti e molti altri hanno fatto la storia dell’opera”. Bocelli si avvarrà per la messa in scena di questo evento di Franco Dragone, “regista visionario protagonista delle più grandi opere del Cirque du Soleil e creatore di alcuni eventi speciali come le cerimonie di apertura e chiusura dei mondiali di calcio in Brasile nel 2014”. Dragone “reinventerà il teatro per creare uno spettacolo incredibile, indimenticabile, in cui sarà la nostra gioia offrire, insieme a molti ospiti, molte delle canzoni più famose e commoventi dell’album ‘Credere’, oltre che, naturalmente, alcune preferite canzoni di Natale”.