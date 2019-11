Alexandra di Hannover, la nuova ragazza di punta della famiglia reale di Monaco

Occhi chiari, vent’anni, viso acqua e sapone.

Ha partecipato alla Festa Nazionale col fratello Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo, ma è lei l’unica principessa del gruppo. Qui vi raccontiamo perché

L’abbiamo vista in ombra, per anni, «schiacciata» dall’incredibile fascino di Charlotte Casiraghi, la sorella maggiore.

Ma adesso a 20 anni la nuova «ragazza di punta» della famiglia reale di Monaco è lei: Alexandra di Hannover. Presenza fissa e molto fotografata di ogni evento: dal Ballo della rosa al Gran Premio di Monaco, alle sfilate di Parigi, fino alla Festa Nazionale monegasca di qualche giorno fa. Alexandra è arrivata accompagnata dal fratello Pierre e da sua moglie Beatrice Borromeo, e il suo look è stato immediatamente definito «il migliore della giornata».



Occhi chiari, acqua e sapone, è lei l’unica principessa del gruppo: tra tutti i figli di Carolina e Stephanie di Monaco è, infatti, l’unica che vanta il titolo nobiliare (oltre a essere nona in linea di successione al trono monegasco). L’ha ereditato dal padre, il principe Ernest-August, secondo marito di Carolina.

Pattinatrice (si è esibita anche con Carolina Kostner), grande tifosa del Monaco AC, Alexandra vanta i geni della nonna Grace Kelly. «Ha l’eleganza nel sangue», dicono gli amanti dei reali monegaschi.

La lista di spasimanti, infatti, è lunghissima. Ma il suo cuore è già occupato: da Ben-Sylvester Strautmann, conosciuto tre anni fa a Montecarlo. Tedesco, figlio di industriali (ricchissimi) e con la passione per lo sport (gioca a basket, prima di tutto). L’altezza aiuta: 197 cm. L’altra passione? La musica. È, infatti, anche dj. Ben-Sylvester non lascia Alexandra un attimo, a eccezione degli eventi riservati alla royal family. Lui ufficialmente non ne fa ancora parte, ma c’è chi scommette in un nuovo royal wedding a Palazzo (l’ultimo è stato quello del cugino Louis Ducret, figlio di Stéphanie, la scorsa estate) entro il 2021. Le scommesse sono aperte.

