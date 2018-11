Sabato e domenica, Sportitalia vi offrrirà il meglio della Serie c

Sportitalia, vi offre questo weekend il meglio del campionato di Serie C

Sabato 24 novembre 2018 in diretta dalle ore 20,45 Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà in esclusiva assoluta la sfida della 13° giornata del Girone C della Serie C Catania-Reggina. Telecronista Gabriele Schiavi, commento tecnico Gianluca Savoldi.

Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 12 invece Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva la partita Termoforgia Jesi-GSA Udine valida per la 9° giornata del girone Est del campionato di Serie A2 maschile Old Wild West.

Sportitalia, disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky, è la tv che dà volto e voce alla vera passione per il calcio e per lo sport in generale. L’attenzione al basket di Serie A2 maschile e A1 femminile con le sue eccellenze lo conferma e arricchisce l’offerta calcistica. Le piazze storiche del pallone, i migliori talenti giovanili con il campionato Primavera e le sfide infuocate sui campi della Serie C. Dopo il calciomercato, ecco la grande scommessa sul territorio. Sportitalia, la tv del calcio vero.