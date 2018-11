Ignazio Moser: “Voglio che Cecilia sia la madre dei miei figli”

Questa sera alle 23.45 andrà in onda su Real Time la seconda puntata di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia.

L’appuntamento tv – come si apprende dalle anticipazioni – si è fatto piuttosto movimentato, viste le forti dichiarazioni degli ospiti in studio. Come già scritto nei giorni scorsi, infatti, Ignazio Moser ha confessato a Rivelo di essere pronto a sposare la sua amata Cecilia Rodriguez. Ma non solo: vuole già renderla madre. “Spero che Cecilia sia la madre dei miei figli”, afferma a Rivelo.

Ma alle forti dichiarazioni di Ignazio Moser, seguono quelle del simpaticissimo Rafaello Tonon. L’ex concorrente del Gf Vip, da sempre nel cuore degli italiani, non le ha di certo mandate a dire. E sul suo passato da assessore è sicurissimo: “La carriera politica è stata l’esperienza professionale più brutta della mia vita”.

Ma a lasciare di sasso tutti sono le parole che Raffaello Tonon ha speso per le nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: “Ho preferito lavorare piuttosto che andare al matrimonio di Bossari”.