Altro su Al Bano. Loredana Lecciso: “Per me è indispensabile”

Loredana Lecciso, dopo l’addio ad Al Bano, torna a parlare del suo rapporto con il cantante.

Un rapporto che continua ancora oggi nonostante i due non stiano più insieme. “Per me è indispensabile”, dice infatti a Porta a Porta la Lecciso senza nascondere l’affetto che prova per Carrisi.

La loro vita di coppia è stata ampiamente diffusa e coperta con post sui social. Loredana difende questa scelta e non si pente di averla fatta. “Al Bano aveva avuto un lunghissimo e a tratti difficile percorso di vita prima di me – spiega a Bruno Vespa – poi ha voluto condividere con il pubblico una fase di rinascita, una nuova unione, l’arrivo di due nuovi figli. Così come abbiamo condiviso i momenti belli, inevitabilmente abbiamo condiviso anche quelli meno belli”.

In studio, oltre allo storico conduttore di Porta a Porta, anche Roberto D’Agostino. Mentre si parlava di internet e social, Vespa ha chiesto alla Lecciso: “Non ho capito quante volte vi siete lasciati con Al Bano”. “Le stesse volte che ci siamo ripresi tranne una – ha risposto lei – Ho perso il conto, quante sono? Tre, quattro, dieci. Sì una vita molto conflittuale, molto viva e accesa, ma al di là dei luoghi comuni devo dire che tra me a Al Bano esiste grande stima e rispetto, un rapporto fatto di grande affetto”.

Per il cantante la Lecciso riserva solo parole di affetto: “Lui è una persona indispensabile alla mia vita come io credo di essere alla sua – dice – Lontani ma vicini con la mente, con il cuore, con i progetti e con tutto ciò che conta veramente. Spesso mi hanno chiesto se tutto questo meccanismo mediatico può danneggiare i nostri figli e io rispondo no perché si nutrono di realtà”.

Claudio Cartaldo, Ilgiornale.it