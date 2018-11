“L’Allieva 2” vince ancora la prima serata del giovedì: la fiction di Rai1 interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale fa registrare un ascolto di 4 milioni e 916 mila spettatori, con il 20,9 di share, risultando il programma più visto della giornata dopo il Tg1 delle venti.In prime time su Rai2 bene l’ultima puntata di “Pechino Express – Viaggio in Africa” che ha ottenuto 1 milione 331 mila spettatori e il 6,3 di share. Ottimi ascolti anche su Rai3 per “La Tv delle Ragazze – Gli Stati generali 1988 – 2018” con il 6 di share e un seguito di 1 milione 307 mila telespettatori.Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” arriva al 24,4 di share, con 4 milioni 879 mila spettatori, mentre in access time “I soliti ignoti – Il ritorno” ha totalizzato 4 milioni 914 mila telespettatori e il 19,4 di share. Entrambe le trasmissioni conquistano le rispettive fasce di ascolto.In seconda serata su Rai1 “Porta a Porta” è stato seguito da 1 milione 144 mila spettatori, share 10,9.Da segnalare su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione 330 mila e il 5,2 di share, mentre su Rai3 prosegue la serie positiva del programma “Alla lavagna!!!”, che raggiunge 1 milione 451 mila spettatori e il 6,1.Nella mattina di Rai1 “Storie Italiane nella prima parte ottiene 1 milione 35 mila telespettatori e il 20,5. Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” è stato visto da 1 milione 698 mila spettatori, share del 12,3. A seguire “Il paradiso delle signore” con 1 milione 472 mila e il 13,1 fa registrare il secondo miglior risultato raggiunto finora. Bene la seconda parte de “La vita in diretta”, che supera i 2 milioni di telespettatori (2 milioni 39 mila) con il 15,9 di share.Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 9 milioni 521 mila spettatori e il 37,6 di share e l’intera giornata con 3 milioni 816 mila e il 36,9.