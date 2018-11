Luca Argentero: “Niente nozze con Cristina Marino ma…”

La coppia formata da Luca Argento e Cristina Marino, attrice sulla cresta dell’onda grazie al successo de “L’isola di Pietro”, è una tra le più chiacchierate del momento.

Entrambi si sono rivelati in un’intervista su “Gente”, tra amore, matrimonio e progetti per il futuro.

Tra Luca Argentero e la sua Cristina tutto procede a gonfie vele ma, come rivela il celebre attore: “Sto attraverso un brutto periodo. Molti gli impegni professionali che mi impediscono di fare progetti a lungo termine.” Gli fa eco la Marino che afferma: “” racconta. Nonostante ciò i due pensano comunque al loro futuro come coppia, senza dimenticare il lavoro e la professione di attore/attrice. “Mi piacerebbe ricevere da Luca una proposta in riva al mare”. E Argentero risponde: “Parliamo spesso di matrimonio, anche di mettere su famiglia” continua, “ma tutte le decisioni sono rimandate”

Questa breve intervista sembra mettere a tacere i rumor di una possibile rottura tra i due. Entrambi hanno il bisogno di gestire al meglio il successo ritrovato al cinema e in tv . Luca Argentero è nel cast del film “Cosa fai a Capodanno?” film con Ilenia Pastorelli e Vittoria Puccini; la Marino invece è in tv su Canale 5 nel ruolo di “The Boby” nella fiction con Gianni Morandi.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it