Zlatan Ibrahimovic allenato da Jane Fonda: un duo divertentissimo

Uno dei calciatori più forti di sempre e l’attrice icona del fitness insieme in una campagna che invita al movimento

Eliminare le barriere dello sport. Uno dei brand capofila della moda democratica si è affidato a uno degli attaccanti più forti per raggiungere un obiettivo importante e invitare il mondo al movimento. Nasce così una collaborazione speciale che vede, nello spot di lancio, anche la partecipazione di un’attrice premio Oscar, attivista e icona del fitness. A formare l’inedita coppia sono Zlatan Ibrahimovic e Jane Fonda.

Zlatan Ibrahimovic entra, così, a far parte della squadra di H&M Move, marchio che celebra lo sport e il movimento attraverso una linea di abbigliamento sportivo più elegante, funzionale ma soprattutto accessibile a tutti i corpi e in modo più sostenibile. “Spesso, crescendo, mi sono sentito giudicato o escluso da certi gruppi. I ragazzi e le ragazze che hanno vissuto la mia stessa esperienza dovrebbero poter indossare i capi che utilizzano gli atleti professionisti. Potermi allenare ha cambiato la mia vita al 100%”, ha dichiarato il calciatore, protagonista insieme a Jane Fonda dello spot di presentazione della campagna pubblicitaria per la prossima primavera. Nel video (divertentissimo) si vede l’attrice americana e icona del fitness impegnata a insegnare al campione le sue leggendarie mosse e a fargli da “special coach” per tenerlo in forma.