Lunedì 24 ottobre, in prima serata arriva il film prima tv “Vendetta”, diretto da Jared Cohn, con Bruce Willis.

Dopo l’omicidio della moglie e della giovane figlia per mano di una spietata famiglia criminale, un ex marine cerca vendetta facendo fuori i membri della banda uno per uno fino a portare a termine la sua missione, anche se gli costa la vita nel processo. Ciò che ne consegue è un gioco teso e violento, avanti e indietro, della sete di vendetta di un uomo su quella di un altro.



LO SAPEVATE CHE…

Vendetta è uno degli ultimi progetti a cui Bruce Willis ha preso parte prima del suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia.



Nel cast del film, sono presenti anche Clive Standen, Theo Rossi, Mike Tyson e Thomas Jane.

Le riprese si sono concluse a settembre 2021. Nello stesso mese, è stato annunciato che Redbox Entertainment ha acquisito i diritti di distribuzione americana del film.



Vendetta ha incassato $169.260 al botteghino mondiale.