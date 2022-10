The Equalizer 3, Denzel Washington in Costiera Amalfitana per le riprese

Fanno il giro del web alcune immagini dell’attore in Italia con Dakota Fanning e Gaia Scodellaro sul set del film

Antoine Fuqua torna alla regia della nuova avventura di Robert McCall, l’ex agente dei servizi segreti interpretato da Denzel Washington. Ispirato alla serie tv degli anni 80 The Equalizer questo personaggio ha cambiato vita e ha una nuova identità con cui ha iniziato un lavoro normale e conduce una vita tranquilla. Ma quanto durerà?

THE EQUALIZER 3 IN ITALIA

Le foto che sono state pubblicate sul web mostrano l’attore in Costiera Amalfitana, in particolare nel comune di Atrani, in compagnia delle colleghe Dakota Fanning e Gaia Scodellaro che fanno parte del cast del film. Washington ha già lavorato con Fanning in Man on Fire, mentre Scodellaro è un’attrice napoletana del 1985 con padre napoletano e madre americana. I tre sono stati immortalati in Via Francesco Maria Pansa ad Atrani in una pausa dalle riprese che per i prossimi giorni continueranno in alcune vie dei comuni di Maiori e Minori.

THE EQUALIZER, LA TRAMA

McCall prova a stare lontano dai guai, ma la sua personalità maniacale e precisa potrebbe ancora una volta portarlo nel mezzo dell’azione. Si preoccupa per le persone che gli sono intorno e se assiste a violenza o abusi di qualsiasi tipo non può girarsi dall’altra parte. Quindi anche in questo film probabilmente interverrà in difesa dei più deboli con intelligenza e forza, anche se la trama ufficiale ancora non è chiara. L’uscita del film è prevista per il 1° settembre del 2023 e sicuramente continuerà l’arco narrativo orizzontale seguito nei primi due film.