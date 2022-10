Non Così Vicino, il trailer del nuovo film di Tom Hanks

La pellicola con protagonista Tom Hanks arriverà al cinema il 16 febbraio

Tom Hanks sarà Otto nel film Non Così Vicino. Sony Pictures Italia ha distribuito il trailer in italiano del lavoro tratto dal bestseller L’uomo che metteva in ordine il mondo dello scrittore svedese Fredrik Backman.

NON COSÌ VICINO, IL TRAILER

Dopo il grande successo del romanzo, la storia di Otto si prepara a sbarcare sul grande schermo per la seconda volta dopo l’adattamento cinematografico Mr. Ove di Hannes Holm.

Non Così Vicino, titolo italiano di A Man Called Otto, vedrà Tom Hanks nei panni del protagonista Otto Anderson, alle prese con la vita di quartiere e l’arrivo di nuovi vicini.

Sony Pictures Italia ha distribuito anche la sinossi ufficiale: “Tratto dal comico e commovente bestseller ‘L’uomo che metteva in ordine il mondo‘, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini.

Il testo poi prosegue: “Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati”.

Non Così Vicino sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane il 16 febbraio.