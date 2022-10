Lana Del Rey, rubato il nuovo album: “Per favore non ascoltatelo”

Qualche mese fa qualcuno le aveva spaccato i finestrini dell’auto e preso il laptop

Lana Del Ray ha lanciato un accorato appello dal suo profilo Instagram privato, per invitare i fan a non ascoltare la versione leakata del suo nono album in studio. Le tracce sono iniziate a circolare in Rete dopo che il suo computer è stato rubato dall’auto. “Qualche mese fa ho parcheggiato a Melrose Place e mi sono allontanata per un minuto. Per favore non ascoltate la musica perché non è ancora uscita”, ha chiesto ai fan.

“E’ stata l’unica volta che avevo lasciato il mio zaino all’interno dell’auto, qualcuno ha rotto tutti i finestrini e lo ha preso. Dentro c’era il mio computer, tre videocamere e i miei hard drive”, ha dichiarato la cantante. “Per favore, non ascoltare la musica se la senti, perché non è ancora stata pubblicata”

La cantante ha spiegato che ha cancellato da remoto le tracce del futuro album presenti sul laptop. “Nonostante questo sono ancora fiduciosa nel fatto di registrare. Voglio continuare a fare del mio meglio e il miglior disco possibile, anche se significa ripartire da zero. Ovviamente non lascerò mai più nulla in macchina, nemmeno per un momento”, ha dichiarato.

Gli hacker sono venuti in possesso non solo dei brani inediti, ma anche di un manoscritto al quale stava lavorando per la casa editrice Simon & Schuster, che nel 2020 pubblicò la sua raccolta di poesie “Violet Bent Backwards Over the Grass”. “Ho dovuto cancellare il mio libro di 200 pagine, di cui non avevo fatto il backup nel cloud. Per me è stata una sfida scriverlo, amo il libro che ho perso con tutto il mio cuore e ci ho messo molta passione a scriverlo”, ha confessato l’artista che ora dovrà rimboccarsi le mani e iniziare da capo il progetto.

Al momento la Del Rey è molto preoccupata di quello che potrebbe essere reso pubblico in futuro, inclusi due anni di foto e video che riguardano la sua famiglia. “Queste persone riescono ancora ad aver accesso al mio telefono, a rubare canzoni e foto personali. Spero che nient’altro possa venire rubato, ma purtroppo è quello che sta avvenendo. E’ difficile e davvero non posso fare nient’altro per rendere i miei dispositivi più sicuri”, ha concluso con l’amaro in bocca.