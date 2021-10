GF Vip, Alex Belli preoccupato per Nicola Pisu: “Se prende una delusione…”

GF Vip 6, Alex Belli non ha dubbi su Nicola Pisu: “Se prende una delusione forte ci va sotto”

Alex Belli e Aldo Montano due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, oggi venerdì 22 ottobre 2021 si sono confrontati su ciò che il loro compagno di gioco Nicola Pisu sta continuando a fare nella casa di Cinecittà per riuscire a fare breccia nel cuore di Miriana Trevisan.

L’attore non ha dubbi sul fatto che il figlio di Patrizia Mirigliani potrebbe soffrire, visto che ha dichiarato: “Se prende una delusione forte ci va sotto”.

Nicola Pisu sempre più preso da Miriana Trevisan al GF Vip 6. Alex Belli: “L’amore è pericoloso per lui”

Da qualche giorno Nicola Pisu un concorrente del GF Vip 6, sta facendo il possibile per conquistare Miriana Trevisan, che purtroppo continua ancora a essere frenata nei suoi confronti nonostante lui sia sempre più preso. Alex Belli e Aldo Montano oggi hanno detto chiaramente cosa pensano del modo che ha di fare il loro coinquilino in amore.

L’attore ha subito manifestato la sua preoccupazione per Nicola, visto che ha detto: “L’amore è pericoloso per lui”.

GF Vip, Alex Belli sul modo di corteggiare di Nicola Pisu sottolinea: “In amore non funziona se hai fatto il compitino”

Alex Belli che nelle scorse ore ha detto che Raffaella Fico gli fa venire i brividi quando canta, sempre riferendosi al fatto che Nicola Pisu non abbia mollato la presa su Miriana Trevisan, nonostante lei ha ribadito più volte di non essere pronta a viversi una storia d’amore al GF Vip 6, ha aggiunto:

“Lui dice questo l’ho fatto, questo anche. Non è che in amore funziona se hai fatto il compitino, poi stai parlando comunque con una donna”.

A dire la sua ci ha pensato anche Aldo Montano: “Il rifiuto tutti gli uomini non lo accettano molto volentieri. Dove c’è la variabile scatta o non scatta anche se fai tutte le cose carine e fatte bene. In un contesto del genere che non è di vita normale devi mettere pure quello”.

Lanostratv.it