Canale Italia, domani andrà in onda la terza puntata de “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”

Domenica 24 ottobre ecco la terza puntata de L’ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI, il programma ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni che conduce Edoardo Raspelli con al suo fianco la modella e tennista Anita Fissore.

Si tratta di un tour nel Piacentino che vede Edoardo Raspelli e la sua “autista” Anita Fissore partire dall’affascinante borgo di Grazzano Visconti per poi concentrarsi sul relais Cascina Scottina (a Cadeo), “scoperta” da anni come buon ristorante da Edoardo Raspelli, raccontata prima su La Stampa poi, più di recente, online su ilgusto.it (in abbinamento a La Stampa, La Repubblica, Il Secolo XIX e nove quotidiani locali).

La Cascina Scottina (buona cucina del territorio, meravigliosi spazi all’aperto, affascinanti opere d’arte moderna al suo interno) è anche collegata con due aziende che saranno raccontate in tv da Edoardo Raspelli: le mille bovine della AL.BE.RO., a Grazzano Visconti, e la Nure(a Borghetto, frazione di Cadeo),un latte che viene trasformato dalla Lattegra ( a Gragnanino di Gragnano Trebbiense)in Grana Padano.

Intanto si è aggiunta un’altra importante emittente nelle trasmissioni del neonato programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel programma (ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni con la regia di Carlo Tagliaferri) è visibile anche su Telecity 7Gold, particolarmente seguita in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

I risultati delle prime due puntate sono stati più che ottimi: sul solo Canale Europa la prima puntata ha avuto 62.000 visualizzazioni che sono schizzate oltre le 3301.000 nel promo di Raspelli.

GLI ORARI GIORNO PER GIORNO

DE “L’ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI”

-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV, SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.