Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sul giallo di Mariella Cimò, la donna scomparsa dalla sua casa di San Gregorio di Catania, nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2011. Il suo corpo non è stato mai ritrovato. Il marito, Salvatore di Grazia è stato condannato a 25 anni di reclusione in secondo grado, con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere. Gli avvocati hanno presentato ricorso in Cassazione.

Al centro della puntata anche la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre da chiarire: ad aumentare i dubbi è anche il marito di Viviana, Daniele Mondello, che non crede all’ipotesi del suicidio e si dice sempre più convinto che la moglie sia stata eliminata, perché testimone scomoda.