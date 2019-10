Meghan e Harry problematici per la Royal Family

L’atteggiamento di Meghan Markle e del Principe Harry potrebbe rivelarsi problematico per la Royal Family.

La questione, come riporta il Sun, segue la messa in onda del documentario sul tour africano dei duchi di Sussex. Meghan ha affermato infatti di aver provato a cimentarsi con la sensibilità britannica – e quindi con il cercare di mantenere la calma di fronte a questioni disparate – ma non ci è riuscita. L’impressione del pubblico è che Harry e Meghan non vogliano più tacere di fronte a ciò che a loro non sta bene.

La Royal Family, da sempre, ha invece adottato un approccio molto distaccato e al momento i Sussex sono visti come un elemento di fragilità. Gli esperti affermano inoltre che la coppia si sia sentita sola rispetto al resto della famiglia e quindi abbia sentito il bisogno di aprirsi.

Meghan e Harry hanno tuttavia un buon rapporto con il resto della Royal Family. A partire dal Principe Carlo, che ha sviluppato un rapporto personale con la nuora – che ha anche soprannominato Tungsteno, per via della sia forza interiore – con cui condivide le passioni per le arti e la musica. Anche la Regina Elisabetta II è molto attenta al nipote e a sua moglie, tanto da averli invitati nella residenza di Balmoral – il luogo in cui, tradizionalmente, i nodi della famiglia vengono al pettine. Anche il Principe William, che alcuni hanno detto essere preoccupato per Harry dopo il documentario, è in realtà molto affezionato al fratello, che lo ricambia nei suoi sentimenti.

I membri “esterni” della Royal Family hanno spesso risentito delle pressioni negative esercitati su di loro. Tra questi, giusto per citarne alcuni in ordine di tempo, ci sono Kate Middleton e Camilla Parker Bowles. Le due donne hanno tuttavia imparato come oltrepassare pressioni e critiche.

Elisabetta Esposito, ilgiornale.it