“Gf Vip”, le rivelazioni sessuali di Cecchi Paone: “A letto, sono attivo”

Ha fatto da poche ore il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone e fin da subito ha regalato momenti di grande imbarazzo. Dopo la diretta di lunedì 22 ottobre, il conduttore televisivo gay dichiarato si è confessato con le gemelle Provvedi e Fabio Basile durante una conversazione in cucina riguardante il suo ruolo sessuale sotto le coperte. Paone ammette: “Io sono attivo”. e continuando su questa scia dichiara al judoka di essere rimasto allibito dalle sue dimensioni: “Quando ti svegli hai una tenda canadese sul letto”. A confermare quanto detto dal conduttore è Giulia Provvedi ma Alessandro ci tende a precisare che non gli importa: “Hai un fisico perfetto ed ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devi averlo… Io sono attivo, quindi non corri rischi, non mi interessa, apprezzo altre doti”.

