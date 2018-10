Gf Vip, Francesco Monte ha un malore: uscito dalla casa per un controllo medico

Francesco Monte si è sentito male dentro la casa del Grande Fratello vip. L’ex tronista questa mattina è uscito per un controllo medico. Lo annuncia su Instagram il profilo del programma.

Sui social molti attribuiscono al malore di Monte un calo di nervi dopo che ieri sera è stato attaccato per la sua storia con Giulia Salemi che secondo qualcuno sarebbe studiata a tavolino visto che il pensiero è ancora per l’ex Cecilia Rodriguez.

Monte parla di Cecilia Rodriguez e si commuove : «La Cecilia di oggi non è più quella che ho conosciuto io. Con lei mi sono lasciato andare, mi sono aperto del tutto e ho provato qualcosa che forse molte persone non hanno mai avuto modo di provare». Signorini commenta con lo studio e Giulia Salemi in modo ironico appellando Francesco con “questo”.

Monte vuole replicare ma può farlo solo dopo la pubblicità e il suo nervosismo è palpabile: «Vorrei specificare che io mi chiamo Francesco e non questo – dice stizzito Monte – ho fatto un confessionale di due ore e fate vedere solo l’ultima parte. Basta distorcere la realta, io piangevo per Giulia, per delle cose che lei mi ha detto. Credo di parlare italiano». «Io giudico quello vedo – replica Signorini – però secondo me sei troppo concentrato nel vivere questa esperienza pensando quello che gente pensa di te fuori, sei lì per divertirti».

Monte si scalda «Sono uno dei pochissimi che si sta raccontando nella mia totalità e a cuore aperto e non mi piace come mi fate passare. Questa è la mia autenticità , se volete altro mettete due attori che vi portano al punto dove volete voi. Sono stufo che venga distorta la realtà, se mi preoccupassi di quello che pensano fuori non avrei parlato di Cecilia e avrei evitato Giulia. Invece sto facendo esattamente quello che voglio. Voi tagliate e mandate quello che volete». Ilary Blasi prova a placarlo: «Ma non dargli tutta quest’importanza», ma Monte non ci sta: «Non sono un robot automatizzato, sono un essere umano. Prima mi dite grazie per le emozioni e poi distorcete i messaggi, tagliate e mandate quello che volete. Punto».

Sia la Basi che Signorini vanno in difficoltà, abbozzano per un secondo, non riescono a replicare, poi Signorini la butta sull’educazione «sinceramente questi atteggiamenti strafottenti non mi piacciono, Monte fly down». Ma è troppo tardi. Sarà per questo che Francesco Monte questa mattina è uscito dalla casa?.

Il Messaggero