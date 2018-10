Giovedì torna, su Rai1, “L’Allieva” con la seconda serie

Dopo il successo della prima stagione, torna da giovedì 25 ottobre in sei prime serate “L’Allieva” 2, la serie di Rai1, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, con Alessandra Mastronardi nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi e Lino Guanciale nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. Ma spunta un nuovo personaggio, il fascinoso pm Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi, che scompiglierà le carte in tavola. La regia questa volta è affidata a Fabrizio Costa, la fiction è tratta dai romanzi bestseller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” (ed. Longanesi).

In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. È cresciuta, ma continua ad avere la testa tra le nuvole. Con il suo mentore, il dottor Conforti, il rapporto resta altalenante. I due, attratti l’uno dall’altra, continuano ad essere molto diversi e ad avere idee opposte sull’amore.

ANSA