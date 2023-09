Il ritorno dei Take That, arriva un nuovo album e il tour nel 2024

Tornano, anche se in formazione ridotta, i Take That, una delle band inglesi più famose di tutti i tempi. E lo fanno in grande stile: con un gigantesco tour negli stadi e nelle arene nel 2024 e con un nuovo album in uscita il 24 novembre. È il nono disco in studio e il primo dopo Wonderland del 2017.

“This life”, questo il titolo, è anticipato dal nuovo singolo “Windows”, già disponibile per l’ascolto. Un brano che racconta la storia di chi ritrova la luce dopo l’oscurità.

Orfana di Robbie Williams e Jason Orange, la band sale sul palco con il trio composto da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald e un ospite speciale, Olly Murs.

“Sono passati anni dall’ultima volta che eravamo noi tre da soli. Quindi è stato davvero speciale”, ha commentato Barlow. Poi, parlando del singolo con il quotidiano britannico The Sun, ha spiegato: “Essere sulla cinquantina è un buon momento per farsi delle domande. Anche noi siamo umani, abbiamo gli stessi problemi di chiunque altro, forse solo in un ordine diverso. Di questo parla il brano.”

“È tutto relativo alla vita. In fondo tutti abbiamo figli, tutti abbiamo problemi, dobbiamo sistemare le cose proprio come fanno tutti gli altri”, dice Howard Donald.

Nel processo di scrittura e registrazione, la band ha affinato il suo nuovo sound in alcune delle più famose sale di registrazione, inclusi gli Electric Studios di New York e lo storico RCA Studio A di Nashville, entrambi utilizzati da David Bowie, Dolly Parton, The Beach Boys, Adele, Taylor Swift, Maggie Rogers e altri.

Il 2023 è già stato un anno importante per la band: dallo show sold-out al British Summer Time di Hyde Park a quello al King’s Coronation Concert, seguito da più di 12 milioni di persone.

A giugno è anche uscito “Greatest Days”, l’adattamento cinematografico del loro musical da record, “The band”.

Adesso il nuovo album e il tour. “Tornare insieme in studio è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo”, ha commentato la band in comunicato. “Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo!”. Che non prevede la reunion dei Take That con gli ex Robbie Williams e Jason Orange.

“Robbie non fa parte della band dal 2011 e Jason se ne è andato nel 2014. Noi abbiamo sempre detto che sono i benvenuti. Al momento siamo in tre e stiamo andando bene”, ha detto Gary Barlow.