Al Bano ancora nonno, Romina Carrisi in dolce attesa?

Romina Carrisi in dolce attesa? Al Bano, 80 anni, e Romina Power potrebbero diventare nonni per la quarta volta, secondo quanto riporta il settimanale “Diva e donna” che ha fotografato la loro figlia più giovane a spasso con il compagno Stefano Rastelli mentre mostra curve sospette.

Romina Carrisi negli scatti dei paparazzi si accarezza dolcemente il ventre e chissà che in arrivo non ci sia presto un bebè.

Secondo indiscrezioni riportate da “Diva e donna” Romina Carrisi, di recente immortalata nuda vicino alla statua della nonna, sarebbe in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, regista di 53 anni. La figlia minore di Al Bano e Romina Power che ha 13 anni meno del fidanzato mostra un pancino sospetto e si tocca con la mano il ventre a sottolineare attenzione e protezione verso le nuove forme. I due sono stati fotografati a Trastevere durante un pomeriggio di chiacchiere e complicità. Il cantante però frena e dice: “Sarei contentissimo, ma che io sappia non ci sono bambini in arrivo”. Al Bano e Romina Power hanno 3 nipoti, avuti da Cristel e il marito Davor Luksic.

Romina e Stefano in love

Da più di un anno Romina Carrisi fa coppia con Stefano Rastelli. I due hanno vissuto la loro liaison molto discretamente ma l’estate scorsa sono usciti allo scoperto sui social. Lui ha già due figlie. Le presentazioni in famiglia sarebbero avvenute durante la festa di compleanno di Romina. Al Bano, a proposito del “genero” ha detto al settimanale “Diva e donna”: “Non deve piacere a me. Quando parlai del mio incontro con Romina a mio padre gli dissi: ‘Papà, tu che ne pensi?’. E lui mi rispose: ‘Sei tu che devi viverci accanto’. Lo stesso vale per i miei figli”.