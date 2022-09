Mr. & Mrs. Smith, i protagonisti della serie Amazon saranno Parker Posey e Wagner Moura

Due new entry nel cast della produzione tv. Non si conoscono ancora i dettagli dei loro ruoli

Parker Posey e Wagner Moura si sono uniti alla produzione televisiva Mr. & Mrs. Smith che sarà realizzata da Amazon, secondo quanto ha riportato Variety in esclusiva. Il duo si unisce ai protagonisti della serie precedentemente annunciati, Donald Glover e Maya Erskine, oltre a Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano. Posey e Moura ricopriranno due ruoli principali, anche se i dettagli sui loro personaggi sono tenuti nascosti.

CHI È PARKER POSEY

Parker Posey è stata recentemente vista nella serie antologica di AMC Tales of the Walking Dead e nella serie limitata HBO Max The Staircase, acclamata dalla critica. I suoi altri crediti televisivi includono il reboot di Netflix di Lost in Space e Search Party, The Good Wife e Tales of the City. Per quanto riguarda il cinema, è nota per essere apparsa in film di Christopher Guest come Campioni di Razza, A Mighty Wind e Sognando Broadway insieme a film come La vita è un sogno e C’è posta per te.

CHI È WAGNER MOURA

Wagner Moura è meglio conosciuto dal pubblico americano per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix Narcos, in cui interpreta il famigerato signore della droga Pablo Escobar. Ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per il suo lavoro nella serie nel 2016. Di recente è apparso nel film Netflix The Grey Man dei fratelli Russo e in precedenza ha recitato nel film biografico Netflix Sergio e nel film thriller Wasp Network. Ha esordito alla regia nel 2019 con il film Marighella.

LA SERIE MR. & MRS. SMITH

Donald Glover ha co-creato la serie Mr. e la signora Smith con Francesca Sloane. Entrambi sono anche produttori esecutivi con Sloane in qualità di showrunner. Yariv Milchan, Arnon Milchan e Michael Schaefer di New Regency sono anche loro produttori esecutivi insieme a Stephen Glover, Anthony Katagas, Hiro Murai e Nate Matteson. Sloane e Glover sono entrambi attualmente in trattativa su Amazon.