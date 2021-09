Rai4, stasera andrà in onda “Reprisal”

Stasera Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dedica la prima serata alle icone del cinema action, così alle 21.20 propone il film “Reprisal”, avvincente thriller d’azione interpretato da Frank Grillo e Bruce Willis, in cui il direttore di banca Jacob chiede aiuto al suo vicino di casa James, ex poliziotto, affinché gli dia una mano a rintracciare i responsabili della rapina nella sua banca, dove ha anche perso la vita un suo collega. La situazione degenera quando il criminale rapisce moglie e figlio del banchiere. Alla regia l’esperto Brian A. Miller, regista degli action movie The Outsider, Vice e Backtrace. A seguire, Rai4 continua il viaggio nell’insolito e nell’impossibile con i nuovi episodi in prima visione di “The UnXplained”, la docu-serie presentata da William Shatner che approfondisce i più grandi misteri dell’umanità. In questo episodio scopriremo le abilità straordinarie che alcuni animali posseggono, come il cane in grado di individuare i tumori nel corpo umano, un cavallo che sa leggere nella mente e quegli uccelli che riescono a prevedere i disastri prima che avvengano.