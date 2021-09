Le Iene: rivoluzione alla conduzione, Elodie e Federica Pellegrini tra i nuovi volti del programma

Svelate le dieci star tutte al femminile che affiancheranno Nicola Savino nella prossima stagione de Le Iene

Erano stati annunciati importanti cambiamenti per il programma d’inchiesta, tra i più popolari del piccolo schermo, Le Iene, in onda da ben 25 stagioni. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi che ha annunciato di voler lasciare l’azienda Mediaset per motivi personali, lo show di Italia 1, ha scelto dieci conduttrici, tutti volti amatissimi e popolari che hanno deciso di mettersi in gioco (qualcuna per la prima volta alla conduzione) nel programma d’attualità e informazione firmato da Davide Parenti.

Ad affiancare Nicola Savino e alla Gialappa’s Band ci saranno: le cantanti Elodie, Madame, Ornella Vanoni, la pallavolista Paola Enogu, la nuotatrice Federica Pellegrini, le showgirl Elisabetta Canalis e Elena Santarelli, l’attrice Rocio Munoz Morales, la giornalista Francesca Fagnani, la comica Michela Giraud. Per alcuni volti si tratta, come detto, di un debutto nel ruolo di conduttrici televisive.

Come fatto sapere in un comunicato stampa Mediaset, si tratta di alcune grandi donne che “sanno il fatto proprio” e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.

Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune.

Il primo appuntamento con la venticinquesima stagione de Le Iene andrà in onda martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1.

Comingsoon.it