Can Yaman, è successo sul set di Viola come il mare: c’entra Francesca Chillemi

Can Yaman, al via le riprese della fiction Viola come il mare: cos’è successo sul set con Francesca Chillemi

Ieri sono iniziate le riprese di Viola come il mare, la nuova fiction della LuxVide che vedrà Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti. Il set si è aperto a Palermo, dove avverranno la maggior parte delle riprese. Tra Francesca Chillemi e Can Yaman è ormai iniziata una sorta di presa in giro amichevole che riguarda l’attrice, che la vede spesso in ritardo. Ogni volta Can Yaman non fa che rimproverare bonariamente la collega, mentre Francesca Chillemi continua a sostenere di essere puntuale. Così stamattina Can Yaman a Palermo, nelle sue stories di Instagram, ha inscenato una gag. L’attore turco si mostra arrivare sul set puntuale convinto di trovare già la collega. Ma al suo arrivo non c’è nessuno.

“Ma dove sei? Dove sono tutti?”

domanda perplesso l’attore.

Francesca Chillemi bacchetta Can Yaman sul set di Viola come il mare: “Mi stai sput**nando”

Sono tantissime le stories in cui Can Yaman ha taggato Francesca Chillemi prendendola scherzosamente in giro. L’attore turco ha mostrato la sedia vuota della collega, anche quando la riunione del set di Viola come il mare era già iniziata. Per difendersi la Chillemi ha pubblicato a sua volta una storia spiegando di avere un appuntamento altrove proprio per la fiction. Quando è arrivata sul set, mentre Can Yaman la riprendeva, l’attrice in imbarazzo gli ha detto: “Mi stai sput**nando!”. Ma Can Yaman l’ha subito addolcita e porgendole un regalo le ha detto:

“Ti ho portato il mio profumo per farmi perdonare”.

Can Yaman avverte Francesca Chillemi per Viola come il mare: “Puntualità mi raccomando”

Nelle ultime ore tanti sono gli scatti che Can Yaman e Francesca Chillemi hanno condiviso. In questi si mostrano insieme nel primo giorno di lavoro di Viola come il mare, che li vedrà impegnati per mesi. Dunque Can Yaman, che manda un messaggio a Raoul Bova, ha subito avvertito la collega:

“Puntualità mi raccomando”.

