Rai Premium, stasera andrà in onda “Salvo D’Acquisto”

Nel 77° anniversario della ricorrenza della eroica morte di Salvo D’ Acquisto, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) commemora il vice brigadiere dei Carabinieri che sacrificò la propria vita per salvare quella di ventidue innocenti condannati a morte dalle SS con il tv movie “Salvo D’Acquisto”, in onda alle 23.00. Interpretata da Beppe Fiorello con la regia è di Alberto Sironi, è la storia vera del giovanissimo carabiniere che – come scrissero i dispacci dell’epoca – “Era morto da eroe, impassibile di fronte alla morte”.