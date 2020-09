Cristina Chiabotto, l’anniversario di nozze diventa un film: «Che sia una cosa sola»

L’ex Miss Italia, che lo scorso settembre ha detto sì a Marco Roscio, manager piemontese, ha voluto sorprendere il marito con una serata speciale, nella quale rivivere – sotto forma di (vera) pellicola – la loro storia d’amore, con l’augurio «Che sia una cosa sola»

Cristina Chiabotto, che lo scorso 22 settembre ha sposato Marco Roscio, manager piemontese, ha voluto sorprendere il marito con una serata speciale, che consentisse loro di rivivere la propria storia d’amore. Così, al Cinema Lux di Torino, con i biglietti a raccontare la profondità del suo gesto, l’ex Miss Italia ha (ri)messo in scena il proprio matrimonio.



Cristina Chiabotto ha confezionato un film. Uno vero, con tanto di poster a comprovarlo. «Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia», ha scritto su Instagram, «Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro primo anniversario di matrimonio. Vi presento l’uscita del film Che sia una cosa sola, tratto da una storia vera». Il post, online, è stato accompagnato da diverse foto.

Il manifesto della pellicola, il cui titolo ricalca la promessa fatta a Roscio nel giorno delle nozze, la Chiabotto sorridente accanto al marito, una sala cinematografica e, sullo schermo, le immagini della cerimonia. Poi, palloncini bianchi, biglietti in nulla differenti da quelli che, nella vita reale, consentono l’accesso alle sale. L’ex Miss Italia, nonostante l’angoscia per i guai con il fisco, ha voluto fare le cose in grande. E il risultato potrebbe essere materia per un altro film.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it