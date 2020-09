Brignano / Rai2: le clip della serata/ Ottimo debutto per lo show “Un’ora sola vi vorrei” (Rai 2) all’8,6%

Ottimo debutto per lo show “Un’ora sola vi vorrei “ (Rai 2) all’8,6%

Enrico Brignano



In Tv “referendum? ora in parlamento staranno più distanziati speriamo senza banchi con le rotelle per andare da destra a sinistra e viceversa”

Esilarante il monologo iniziale di Enrico Brignano che ha debuttato ieri martedi 22 settembre in prima serata su Rai2 con il suo nuovo show “Un’ora sola vi vorrei”



– 5 puntate prodotte da ITVMovie. L’attacco è sull’attualità stretta con il risultato del referendum “Una cosa positiva questa vittoria del sì l’ha portata: in Parlamento, con 345 posti di meno – ci saranno delle foto ricordo con dei lumini accesi… così la Camera diventerà la cosiddetta camera ardente – resteranno delle poltrone vuote e staranno più distanziati. Speriamo che non facciano anche lì i banchi con le rotelle, che già abbiamo troppi parlamentari che si spostano da destra a sinistra e da sinistra a destra”.

In Tv e i nuovi fenomeni mediatici dei virologi – La gag con l’attore Ale Betti alias il virologo Vittorio Cecina. Non poteva mancare nella prima puntata di “Un’ora sola vi vorrei” – il nuovo show di Enrico Brignano in onda per 5 prime serate il martedì su Rai2 – la figura del virologo, ormai vero e proprio fenomeno mediatico e messianico. Ad interpretarlo l’attore Ale Betti impegnato in un dialogo surreale ed esilarante con Brignano.

