“Verissimo”, Giulia Michelini: “Sento che sta arrivando il momento di cambiare vita”

La star di “Rosy Abate” racconta del suo futuro, poi si commuove: “Una fatica rivedersi sul set”

“Ho sempre avuto l’idea di voler cambiare vita ma sento che ultimamente quest‘idea sta diventando più concreta”.

Ospite in studio a “Verissimo” Giulia Michelini parla di un futuro che potrebbe vederla lontano dai riflettori, anche se non completamente: “Lasciare la recitazione? Questo no, ma vorrei ragionare su cosa mi va di fare, magari girare il mondo”.

Sul come si evolverà il suo personaggio, quella Rosy Abate che dà il nome alla serie tv, rivela di “essere un po’ affaticata di interpretarla, è una figura che è stata approfondita in ogni modo, ci manca solo che diventi Papa”.

Poi taglia corto: “Per me ha un arco conclusivo in questa stagione”, cioè la seconda. Infine, le lacrime quando viene trasmessa una clip tratta proprio dalla serie di Canale Cinque: “Una fatica riguardarsi”, commenta.

di Redazione, Tgcom24