TImvision, domani ci sarà il debutto di “The Cry”

Joanna (Jenna Coleman) e Alistair (Ewen Leslie) sono una giovane coppia che si reca in una piccola cittadina dell’Australia per ottenere la custodia di Chloe, la figlia avuta dal primo matrimonio di Alistair. Durante il viaggio sparisce misteriosamente il loro figlio Noah di quattro mesi. La loro relazione va in crisi, iniziano le ricerche e i due neo-genitori vengono catapultati sotto gli occhi dei media e del mondo che mettono in dubbio la loro capacità genitoriale. Un thriller psicologico incentrato sulle pressioni a cui viene sottoposta la coppia che, grazie al montaggio adottato, non segue un percorso temporale lineare ma alterna continui salti tra passato e presente quasi a sottolineare la dicotomia tra ciò che è e ciò che appare. Sullo sfondo temi difficili come la depressione post-partum e l’inadeguatezza del ruolo di madre. “The Cry” è stato trasmesso da BBC nel 2018 riscuotendo un gran successo di pubblico e critica.