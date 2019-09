Fedez saluta i social per un reality show: sarà nel cast di Celebrity Hunted

Non sarà solo Chiara Ferragni a dover fare a meno di suo marito, ma anche i fan di Fedez dovranno resistere senza la sua presenza sui social nei prossimi giorni. È stato proprio Fedez ad annunciare che per un po’ sarà assente dalla rete, senza svelare i motivi di questa decisione. Eppure, stando a quanto si mormora in rete, il saluto del rapper ai social network deriva da un impegno televisivo contratto dal marito della Ferragni: Fedez sarà protagonista di un reality show britannico, Celebrity Hunted, trasmesso dalla piattaforma Amazon Prime, insieme all’amico fidato e famoso youtuber Luis Sal. Ed è proprio con lui che il cantante si è mostrato per l’ultima volta sui social salutando – seppur momentaneamente – tutti i fan: “Ciao social, non ci si vedrà per un po'”. Consapevole del periodo che lo avrebbe separato dalla famiglia, dunque, Fedez ha trascorso le ultime ore in compagnia della moglie e del piccolo Leo che, nei prossimi giorni, starà insieme alla mamma, ai nonni e alla sua fidata baby sitter.

Il reality show cui Fedez parteciperà in coppia con Luis Sal è una sorta di Pechino Express rivisitato. Celebrity Hunted è una sfida d’avventura in cui i partecipanti devono sfuggire all’arresto di una squadra di “cacciatori” composta da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari per raggiungere un posto sicuro. L’obiettivo è quello di non farsi catturare. Tutti i concorrenti hanno a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta di credito per riuscire nell’impresa e, secondo quanto si mormora, oltre a Fedez, nel cast di Celebrity Hunted ci saranno anche Francesco Totti, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Luana Rosato, Ilgiornale.it